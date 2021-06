Un muerto y más de 20 heridos dejan enfrentamientos en Andrés Sanín, oriente de Cali

Una compleja situación de orden público se presentó desde la tarde del miércoles 9 de junio en el sector de Andrés Sanín, oriente de Cali, donde hubo enfrentamientos entre fuerza pública y manifestantes .

Vecinos de la zona, a través de redes sociales, reportaron disparos y detonaciones, con civiles y policías heridos. Los gases lacrimógenos ingresaron a varias viviendas y afectaron a niños y adultos mayores.

Los manifestantes denunciaron que la fuerza pública utilizó armas de fuego y la Policía aseguró que varios uniformados fueron atacados a bala.

“Iban a vandalizar una estación del MIO, que hasta el momento no había sido vandalizada. Ahí tenemos la oportuna reacción del Esmad, gracias a imágenes obtenidas se puede observar cómo disparan al grupo del Esmad, que no tiene armas letales y que está protegiendo una infraestructura y a la comunidad del sector, para que estos vándalos no arremetan contra ellos”, afirmó Juan Carlos león, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

De acuerdo con un balance preliminar, los violentos choques, que se extendieron hasta la madrugada de este jueves, dejaron un muerto, 23 heridos y cuatro personas capturadas.

Los enfrentamientos, al parecer, se iniciaron luego de que encapuchados retuvieron una volqueta para que descargara la arena que transportaba y, de esta manera, bloquear las vías.

Estos hechos ocurrieron después de una nueva jornada de marchas en el marco del paro nacional .