Un muerto y nueve heridos dejan tres accidentes de tránsito en Cali

Tres personas resultaron heridas tras el volcamiento de un taxi que se estrelló con un vehículo particular en el oriente de la capital del Valle del Cauca durante la noche del pasado viernes.

Entretanto, en el norte de la ciudad, el conductor de una motocicleta murió tras chocar de frente contra un poste. Esta persona fue identificada como Jaime Andrés Cárdenas Marulanda, mientras que la mujer que lo acompañaba resultó lesionada.

Después del mediodía de este sábado, un carro particular, de placas CPD 502, cayó a un canal de aguas residuales luego de colisionar con una camioneta, que terminó volcada, a la altura de la calle 48 con carrera 93, sector de Valle del Lili, sur de Cali.

Este accidente de tránsito se ocasionó, al parecer, porque el conductor de la camioneta no hizo el pare correspondiente. Una bebé de 2 años y cuatro menores de 17 sufrieron lesiones, por lo que fueron trasladados a la clínica Valle del Lili.



Fotos: cortesía Bomberos Cali

Las autoridades señalaron que los menores de 17 años se movilizaban a bordo de la camioneta de placas UGM 880, mientras que la bebé era transportada en el vehículo que terminó en el caño.