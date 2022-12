Un muerto y tres heridos deja explosión en ingenio azucarero de Zarzal en Valle del Cauca

La emergencia se registró en el corregimiento La Paila. Dos de los lesionados fueron remitidos a centros médicos de Cali debido a su grave estado de salud.

"Lo que se manifiesta es que hubo un accidente laboral, al parecer, la explosión de un equipo. No sé qué clase de equipo, porque no tuvimos la oportunidad de entrar y confirmar", informó el coronel Mauricio García, comandante de la Policía de Palmira, al afirmar que no se permitió el acceso de uniformados al lugar.

Por su parte, el reporte del Cuerpo de Bomberos de Zarzal, norte del Valle del Cauca, indicó que en el ingenio azucarero se presentó un voraz incendio debido al derrame de agua y vapor a causa de la mala manipulación de una válvula en la sección de calderas.

El informe también señaló que uno de los lesionados tiene quemaduras en el 94 % de su cuerpo. La persona fallecida fue identificada como Brayan Nuñez, de 23 años.

Aunque la emergencia ya fue contralada, organismos de socorro adelantan investigaciones para establecer las causas reales de la conflagración.