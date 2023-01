Un niño de 2 años, la víctima mortal que dejó fuerte aguacero en Cali

Al menor le cayó un muro encima y falleció tras ser trasladado a un centro asistencial. Autoridades entregaron detalles del trágico hecho.

Un niño de tan solo 2 años de edad e identificado como Jhael Torres Ledesma murió como consecuencia del accidente que sufrió en medio del fuerte aguacero que cayó en Cali durante la tarde del pasado martes 3 de abril.

El subsecretario para el Conocimiento y Reducción del Riesgo de Cali, Óscar Orejuela, aseguró que los hechos se presentaron cuando una familia que se estaba trasladando de hogar llegó a una pensión en el barrio Alirio Mora Beltrán y dejó al niño en una colchoneta cerca de un muro.

“Comenzó a llover, a hacer el viento fuerte, cuando la señora fue a correr el niño, se viene un muro, que no estaba debidamente confinado, no tenía un proceso constructivo requerido y lo que sucede es que golpea al niño”, explicó el funcionario.

Esto ocurrió, según Orejuela, hacia las 5:00 de la tarde y, de inmediato, el menor fue llevado al Hospital Carlos Holmes Trujillo, donde falleció una hora después.

De esta manera, Yahel Torres se convirtió en la víctima mortal de una torrencial lluvia, que, además, provocó la caída de más de 30 árboles y el colapso de, al menos, doce techos en distintos sectores de Cali.

“Hubo techos que cayeron sobre vehículos e, incluso, sobre otros techos. Nos dimos cuenta que había techos hechos por la misma comunidad y amarrados solo con alambres y la consistencia frente a una ráfaga de viento es muy poca”, anotó Orejuela.



50 barrios de Cali se quedaron sin energía tras el fuerte vendaval... Asimismo, el fuerte aguacero también provocó cortes en el servicio de energía y acueducto, así como inundaciones en algunas vías, afectaciones en el funcionamiento de semáforos y colapso del tráfico vehicular.

Con el inicio de la nueva temporada de lluvias en Cali y el Valle del Cauca, las autoridades le piden a la comunidad no arrojar basuras a los canales de aguas lluvias para evitar el represamiento del líquido e inundaciones.

“Estamos pidiéndole a la gente que nos ayude a regular y la basura sea recogida por las entidades recolectoras y que, precisamente, no le entreguemos estas basuras a personas inescrupulosas, que van y las tiran a los canales”, afirmó Orejuela.

De igual forma, puntualizó que, aunque no hay situaciones críticas en cuanto a movimientos de tierra en zona de ladera, sí se están combatiendo las invasiones.

“Para tal efecto, nos están banqueando, haciendo huecos impresionantes que comienzan a crear, en la misma tierra, la posibilidad de que se venga a otras viviendas que están mucho más abajo”, concluyó el subsecretario para el Conocimiento y Reducción del Riesgo de Cali.



