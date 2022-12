Un sector de taxistas en Cali asegura que sí irá a paro

Un grupo de taxistas quedó de concentrarse este lunes en el Parque de las Banderas, sur de Cali, pues sus miembros aseguran que realizarán un paro pacífico y que no bloquearán las vías, pero sí se movilizarán por las calles de la ciudad.

Entre sus exigencias está la erradicación de la piratería, al afirmar que el inconveniente no solo es con los carros que utilizan Uber, sino también que particulares de operadores de turismo trabajan brindando servicio público en el aeropuerto sin pico y placa y sin regulación.

La concentración estaba prevista para las 6:30 de la mañana, pero a esa hora solo un vehículo se encontraba en el Parque de las Banderas.

No obstante, líderes de los taxistas en Cali y a nivel nacional aseguran que el Gobierno escuchó sus peticiones y está empezando a cumplirlas , razón por la cual se decidió suspender el paro.



