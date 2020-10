“Un seno no lo es todo”: alentador testimonio de mujer que sobrevivió al cáncer de mama

Hace cinco años, María Zulma Cárdenas fue diagnosticada con cáncer de mama, su vida cambió de inmediato al saber que padecía de esta enfermedad.

"Uno tiene sus altos y sus bajos, pero no me he dejado vencer y eso es lo que yo siempre le digo a mis compañeras, cuando a uno le dicen cáncer muchos piensan en muerte y yo, gracias a Dios, nunca lo pensé así”, asegura.

Pese a que hace un año perdió uno de sus senos por el cáncer, Zulma afirma que no ha sido impedimento para seguir luchando por su vida.

“Cuando me pare al espejo y me vi así, yo dije: ‘Uff’. Es fuerte, pero no un seno no lo es todo. Aquí voy y voy a seguir batallando porque tengo a mi madre, tengo mis hijos, mi esposo y tengo una familia”

Este lunes 19 de octubre de 2020, en el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, María Zulma y decenas de mujeres en Cali se unieron para recordar a las víctimas que ha dejado el cáncer de mama en la capital del Valle del Cauca.