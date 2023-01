Un tropiezo habría provocado riña en la que joven de 24 años fue asesinado en discoteca de Juanchito

El altercado se presentó en la madrugada del pasado lunes festivo. En medio de la fiesta, en el interior del establecimiento, un hombre disparó varias veces.

“Falleció una persona por razones de intolerancia, porque una persona pisa a la otra y esta se molesta y atenta contra su vida”, señala Yaneth Álvarez, secretaria de Gobierno y Convivencia.

Se presume que, al momento de la balacera, en el establecimiento había cerca de cien personas quienes, presas del pánico salieron corriendo.

"Como a las 2:30 a.m. escuchamos una bulla tremenda, una algarabía, cuando salimos vimos que habían matado a alguien ahí. Todo mundo corría, fue un desorden porque no sabíamos qué hacer y vivimos momentos de angustia porque no sabíamos para dónde coger", manifiesta testigo del incidente.

Un joven de 24 años de edad murió en el lugar de los hechos. Otro joven que resultó herido permanece hospitalizado.

Actualmente en el sector de Juanchito funcionan alrededor de ocho discotecas, que abren sus puertas hasta las 6:00 a.m.