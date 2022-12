Un vallecaucano y un caucano, entre los finalistas de programa de History Channel

Foto: cortesía History Channel

El vallecaucano Leonardo Melo, de 26 años, y el caucano Santiago Mendoza, de 28, quedaron entre los diez finalistas de la iniciativa ‘Una idea para cambiar la historia’, organizado por el canal History, que busca reconocer y apoyar a los emprendedores que contribuyan al desarrollo y progreso de la sociedad.

Los jóvenes colombianos participan en la categoría Comunidad con Bloco. Este es un horno de leña, de fabricación autónoma, que además de cumplir con la función principal de cocción, seca la leña húmeda en las temporadas de lluvia.

“Ambos hemos tenido experiencia cercana a la cocina en leña. Santiago vive aún en zona rural y mi familia viene del campo, de cocinar con leña. Hasta el momento, solo hemos podido dejar un Bloco en una de las 100.000 familias que actualmente cocinan con leña en Colombia. No hemos tenido los recursos para impactar a varias familias, a pesar que es bajo el costo de fabricación de nuestros hornos, por eso esperamos ganar este concurso para poder fabricarlas”, manifestó Leonardo Melo, diseñador de Bloco.

Melo y Mendoza son diseñadores industriales de la Universidad Nacional de Colombia. Con Bloco, recorrieron comunidades rurales, cercanas al municipio de Palmira en el Valle del Cauca, para conocer sus condiciones de vida y, así, entender que en estas zonas no utilizan gas natural, sino leña para cocinar los alimentos.

“Fuimos a varias zonas rurales alrededor de Palmira y llegamos a La Carbonera que queda a unos cinco kilómetros del casco urbano de Candelaria. Y con la idea de beneficiar con herramientas a personas que viven en situación de pobreza extrema, allá nos abrieron las puertas y con sus experiencias salió la idea de Bloco”, agregó el joven vallecaucano.

Bloco también reduce el porcentaje de material particulado y las emisiones de dióxido de carbono, CO2. El horno utiliza filtros de cerámica que atrapan las partículas sólidas de carbón generadas durante el proceso de combustión.

“Según la Organización Mundial de la Salud, cuatro millones de personas mueren al año por enfermedades respiratorias causadas por la cocción en leña y, ahí, nos preocupamos y decidimos desarrollar una hornilla que no cambiara la tradición de cocinar de esta manera, que sea económica y que reduzca el índice de mortalidad con esta práctica. Las personas desconocen el daño que esto causa por las emisiones que se van a los pulmones”, dijo Melo.

El dispositivo incluye un molde que permitirá que los habitantes de zonas rurales puedan fabricar, ellos mismos, artefactos de cocina seguros y resistentes, utilizando materiales de fácil acceso y reduciendo así los niveles de contaminación ambiental.

History Channel entregará a la idea ganadora un premio de US$60.000, al segundo lugar US$40.000, al tercero US$20.000, mientras el cuarto y quinto lugar recibirán un reconocimiento de US$10.000 cada uno.

Por eso, los jóvenes emprendedores esperan ganar el concurso y, así, fabricar las hornillas necesarias para entregárselas a las familias que todavía cocinan con leña en Colombia. Para votar por ellos, debe ingresar a AQUÍ . Se puede realizar una votación diaria.

‘Una idea para cambiar la historia’ recibió en su etapa de inscripción más de 5.800 ideas en Latinoamérica. Este año, los trabajos seleccionados se destacaron por estar principalmente vinculados al desarrollo de soluciones que permiten ir en ayuda de personas con algún grado de discapacidad, mediante tecnologías que les darían la posibilidad de reinsertarse mejor en su entorno social.

También se destacaron aquellas ideas que buscan proteger el medio ambiente utilizando energías renovables, la detección rápida de bacterias patógenas para evitar enfermedades y un sistema de casas plegables como solución habitacional transitoria en casos de emergencia.

Bloco compite con otra idea de Medellín y otras de México, Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay. El próximo 7 de diciembre se conocerá la idea ganadora en una gala que se llevará a cabo en Ciudad de México.