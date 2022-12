Una batalla campal conmocionó a la Terminal de Transportes de Cali

En un caso de intolerancia, guardas de seguridad y funcionarios de la empresa Expreso Trejos sostuvieron por varios minutos una pelea en una de los pasillos de la Terminal de Transportes de Cali.

Las cámaras de seguridad del edificio muestran el enfrentamiento a puños y patadas, donde estuvo hasta una mujer. La violenta acción que circula en redes sociales fue rechazada por usuarios del establecimiento ubicado en el norte de la capital del Valle del Cauca.

“Eso es no tener cultura, los guardas están para arreglar la inconformidad de los usuarios y de los mismos funcionarios, no para agrandar el problema”, manifestó la usuaria Sonia Rodríguez.

Según las directivas del lugar, todo empezó porque un guarda de seguridad cerró la rampa que comunica al primer piso con el segundo, debido al derrame de un líquido. Allí, el personal de vigilancia fue atacado por los empleados de la empresa de transportes.

“Por seguridad hay que seguir los protocolos y los guardas de seguridad lo hicieron como se debía. Deben cerrar el paso, detener la rampa para que el personal de aseo llegue a limpiar”, explicó David Reyes, jefe de comunicaciones de la Terminal de Cali.

El administrador de Expreso Trejos, Edilberto Díaz, quien aparece en el video, contó su versión de la historia al aceptar que inició la pelea porque está cansado de los abusos de la seguridad privada en el establecimiento.

“Resulta que las gradas eléctricas que van del primer al segundo piso las apagan sin ninguna causa, argumentando que fue por una pintura que se regó, pero eso no afectaba en nada el funcionamiento. Yo realizo el reclamo, llega el supervisor, pregunto por el cierre y me responde que no tiene que darme explicaciones", afirmó.

En ese momento, según Díaz, le preguntó el nombre a esta persona con el fin de realizar informe sobre la situación, pero esta respondió con insultos.

"Me dijo que hiciera lo que me diera la gana y me insultó, así que reaccioné y lo golpeé. Soy una persona mayor de edad que merezco y exijo respeto como lo comparto en mi empresa. Fueron 11 vigilantes agrediéndome a mí y a mi hijo, las víctimas somos nosotros”, contó.

El administrador de la empresa de transporte aseguró que demandará a la Terminal de Transportes de Cali y a la empresa de vigilancia por daños y perjuicios.

La Policía tuvo que intervenir para contener a los protagonistas de la gresca y dos personas fueron detenidas.