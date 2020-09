“Una bendición”: empresa caleña que produce tapabocas genera más de 400 empleos durante la pandemia

Generar empleo en medio de la crisis económica generada por el coronavirus COVID-19 es el reto que asumió Machine, una empresa de Cali que fabrica tapabocas.

Con más de 400 trabajadores, entre directos e indirectos, esta organización del sector textil y manufacturero le apuesta a la estabilidad laboral de su recurso humano en tiempos de despidos masivos producto de la pandemia.

“En ese momento, nuestros trabajadores y otros nuevos que ingresaron no tenían un horizonte y no tenían cómo llevar el sustento a sus hogares y aquí se les brindó la oportunidad”, dice Giovanni Tomassoni, gerente general de Machine.

Shirley Ocampo es una de las operarias de la empresa. Ella llevaba seis meses desempleada, es madre cabeza de hogar, tocó puertas buscando trabajo y asegura que ha sido una fortuna esta oportunidad que le dieron.

“Ya llevo tres meses trabajando acá, me siento muy contenta porque, en medio de la pandemia, no se podía conseguir empleo y acá hay una estabilidad laboral y me siento muy contenta de estar trabajando”, afirma.

Para los empleados, hacer tapabocas en medio de una emergencia sanitaria mundial no es solo un trabajo, sino una responsabilidad convertida en esperanza.

“Es una bendición haber podido tener empleo durante la pandemia y apoyar a que muchas familias dentro de la crisis tengan una posibilidad de tener una estabilidad económica también estamos apoyando a que muchas personas afuera puedan tener una protección”, asegura Jessica Marín, jefe de personal de Machine.

La fábrica produce tapabocas tipo 2R. Un millón de estos son elaborados diariamente en una planta donde operan tres turnos las 24 horas del día y de ella se benefician más de 400 familias que encontraron en la pandemia un ejemplo de que ayudar en tiempos de crisis es una bendición.