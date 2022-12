Una concejal de Cali denuncia que le robaron la billetera en su propia oficina

La concejal María Grace Figueroa, del partido de la U, denunció que fue víctima de la delincuencia en su propia oficina. Al parecer, ella se encontraba en un debate dentro del hemiciclo cuando un hombre robó algunas de sus pertenencias como documentos de identidad y chequera.

Una llamada de una entidad bancaria alertó a la edil de lo sucedido. "Me llaman del banco a verificar para pagar un cheque, a mí me pareció extraña la cifra, me paré a buscar mi billetera dentro del bolso y no estaba. Efectivamente me la habían robado. Me hurtaron todo, cualquier tipo de identificación. Cuando fui a poner el denuncio me informan que la persona que iba a cobrar el cheque era un adulto mayor de 79 años que presenta antecedentes judiciales".

Publicidad

Según Figueroa y otros funcionarios del Concejo de Cali, en la corporación se han robado más de 20 computadores, pues, aseguran, esta no cuenta con ningún tipo de seguridad. Piden a las autoridades adoptar medidas.