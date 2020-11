Una de las víctimas de asesino serial en Chile es un colombiano de Miranda, Cauca

Como Carlos Andrés Rivas fue identificada una de las víctimas de un asesino serial en Chile. Era colombiano, tenía 34 años y llevaba 10 viviendo en Santiago.

Rivas se radicó en ese país en busca de un mejor futuro y para ayudar a su familia en Miranda, Cauca. Sin embargo, resultó ser la primera víctima del asesino serial colombiano que fue capturado recientemente en Chile.

“Era un hijo alegre, de su casa, era soltero, no tenía hijos, era hijo único. Un sobrino me llamó y me avisó de la muerte de mi hijo”, cuenta Elsy Angulo.

A la dura noticia de su muerte se suman los problemas que ha tenido para repatriar el cuerpo de Carlos.

"Tengo un hermano en Chile que está haciendo la gestión, pero la Fiscalía de Chile lo está reteniendo, está muy demorado porque están trabajando virtualmente y el proceso está muy demorado. Lo que necesitamos es que el Gobierno colombiano nos ayude con la pronta repatriación de mi hijo”, señala.

De acuerdo con la investigación, a Carlos Rivas lo mataron mientras esperaba su transporte.

Al asesino serial lo señalan de haber cometido al menos otros siete crímenes, varios de ellos tuvieron como víctimas a habitantes de calle.

