Una descompensación le impidió a Daddy Yankee realizar concierto en Cali

El empresario responsable del concierto de Daddy Yankee en Cali, Felipe Trujillo, confirmó que una descompensación fue el motivo por el cual la estrella del reguetón no se pudo presentar en el evento denominado ‘Cali Vive’, durante la noche del pasado sábado.

“El concierto de Bogotá (realizado el viernes 9 de septiembre) lo exigió demasiado y el frío era muy tremendo. El show duró más de hora y media y creo que la altura también tuvo que haber influido. Cuando estuvimos en la clínica pude ver que ni modulada, no tenía voz para nada”, afirmó.

No obstante, Trujillo aseguró que el artista puertorriqueño se encuentra bien de salud y que en la tarde de este domingo partió de regreso a su país.

“Evolucionó muy bien, se hizo el protocolo del caso para el traslado a su país y estuvo con sus médicos privados. Hacia las 12:00 meridiano salió para el aeropuerto y a las 2:00 p. m. partió el avión hacia Puerto Rico”, explicó.

El cantante, quie fue llevado de urgencia a la clínica de Occidente durante la tarde del pasado sábado, agradeció la atención recibida en este centro asistencial ubicado en el norte de la capital del Valle del Cauca.



Gracias al Dr. Contreras, y a todo el personal de la Clínica De Occidente por el gran servicio. 🇨🇴 pic.twitter.com/U794RAjZZJ — Daddy Yankee (@daddy_yankee) September 11, 2016

Asimismo, Daddy Yankee también le dio las gracias a sus seguidores por preocuparse por su salud.



También gracias a todos por estar muy atentos. SALUD Y VIDA es lo que hay! 💪🏽💪🏽 — Daddy Yankee (@daddy_yankee) September 11, 2016

De la misma manera, Trujillo lamentó que el reconocido reguetonero no pudiera cumplir su cita con el público en el estadio Pascual Guerrero junto a una nómina de lujo conformada por Nicky Jam, Marco Antonio Solís Silvestre Dangond y Víctor Manuelle.

“Fue una situación de fuerza mayor, pero pese a eso la gente respondió y fue una velada donde todos los artistas pusieron su grano de más. Como cuando un equipo de fútbol pierde un jugador y el resto trata de jugar el doble para cubrir ese espacio”, sostuvo el empresario, al anotar que cerca de 30 mil personas asistieron al ‘Cali Vive’.

También, explicó que, antes que se iniciara el ingreso al escenario, se le informó al público que Daddy Yankke no se podía presentar y que se les devolvería el dinero a las personas que decidieran no entrar al escenario.

“La gran mayoría entró y, para los que no lo hicieron, mañana (lunes 12 de septiembre) publicaremos un comunicado de Colboletos anunciando en qué taquilla se regresará el dinero”, concluyó.



