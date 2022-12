Una escuela, la primera edificación golpeada por avalancha que causó tragedia en Corinto

Aulas de clase, laboratorios, baterias sanitarias y espacios deportivos fueron arrasados por la creciente del río La Paila en este municipio del norte del Cauca.

“La avalancha se llevó el 80 % de la institución. Los salones de clase todos quedaron semidestruidos. En los laboratorios de química y física no quedó nada. Se perdió el 50 % de la planta física que quedó destruida”, dijo el docente Javier Pino.

En la mañana de este miércoles, profesores, alumnos y padres de familia trataban de sacar, de en medio del lodo y las piedras, los pocos elementos que quedaron sirviendo.

“Estamos mirando con las ONG, las entidades del Estado, para ver cómo reubicamos esta sede, porque no podemos prestar así el servicio a la comunidad educativa”, afirmó Mariano Palacio, rector de la institución.

En el sector estaba proyectada la construcción de unos muros de contención que protegerían no solo a la institución educativa, sino también a los habitantes de Corinto de una avalancha como la que se registró la noche anterior.

“Desafortunadamente acá se tenía que construir hace tiempo un muro. Tenían los estudios, pero las tragedias no se pueden prevenir tan fácil”, dijo Palacio.

La furia con la que bajó el río La Paila destruyó todo a su paso. “Allá había una pesca deportiva, había piscina, restaurante, todo desapareció”, aseguró Carlos Montana, habitante de Corinto.

En la zona rural, la situación no es menos complicada. Veredas como Carrizales, La Cristalia y La Cabaña se encuentran afectadas.

“En este momento se está haciendo el levantamiento del censo, para poder dar el resultado de la afectación”, sostuvo Ludwin Valencia, socorrista de la Defensa Civil.

Hasta estas veredas no ha sido posible el ingreso por la destrucción de la única vía de acceso.



