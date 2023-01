Una persona murió tras accidente de avioneta en zona montañosa del Valle del Cauca

Organismos de socorro y Policía Antinarcóticos hicieron presencia en el sitio. Según versiones, habría presunta carga de alucinógenos en la aeronave.

Se trata de una avioneta que se estrelló en zona de montaña del municipio de Yotoco, centro del Valle del Cauca, en la madrugada de este domingo. Su único tripulante perdió la vida en el siniestro.

Publicidad

"Aproximadamente a las 5:30 de la mañana se escuchó el sonido de un avión y una detonación, entonces, la gente como no vio nada quedó como si nada. Cuando amaneció observaron en el horizonte y un ciudadano manifestó a la Policía que, al parecer, un avión se había accidentado", indicó el coronel Wilson González, comandante de la Policía del Valle.

Avioneta de fumigación terminó estrellada en cultivos de caña por este accidente El oficial señaló que tanto uniformados de la institución, como unidades del Cuerpo de Bomberos, se trasladaron al sector conocido como El Guabal, donde se resgistró la emergencia.

"De acuerdo a la información que me dan, efectivamente hay una persona fallecida en el sitio, el avión siniestrado y, al parecer, unos paquetes ahí. Hasta que no se haga la inspección del sitio de los hechos no se puede establecer qué era la sustancia que tiene ese avión", agregó González.

En el lugar se llevaron a cabo las labores del rescate del cuerpo de la víctima, así como también se adelantan las respectivas investigaciones de lo ocurrido.