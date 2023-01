Una selfi le costó la vida a hombre que visitaba paradisíaco lugar en su pueblo natal

La tragedia ocurrió cuando pretendía tomarse una fotografía desde lo más alto de un charco.

Hay conmoción en el municipio de Sucre, por un trágico accidente registrado en el Charco del Burro, uno de los sitios más visitados por propios y turistas en el sur del Cauca.

Una acción como la que realiza la persona de la imagen de tomarse una selfi desde lo más alto del Charco del Burro le causó la muerte a Jefrey Velazco, un hombre de 32 años que había llegado a visitar a sus familiares en esta localidad del sur del Cauca.

“Él, por tomarse una fotografía, no midió las consecuencias, digamos, de la altura, de pronto del vacío que había en la cascada. Entonces, se arrimó ahí en la orilla y ahí fue el accidente”, dijo James Dorado, familiar de la víctima.

El hombre no atendió la advertencia de piedras lisas que está ubicada a la entrada del lugar, se resbaló y cayó a una altura de 15 metros. Aunque fue llevado al hospital local, lamentablemente murió.

“Ingresa al mediodía, 12:30, sin signos vitales, con herida contundente a nivel del mentón y trauma a nivel torácico que se contextualiza como un trauma cerrado de tórax y que muy probablemente haya sido lo que le causó la muerte inmediata”, explicó Yamid Pérez, médico del centro asistencial.

Para evitar que accidentes como este se vuelvan a presentar en el lugar, miembros de la Defensa Civil acordonaron el sitio.

“Efectivamente se colocará la cinta para que los turistas ahí tengan conocimiento del riesgo que se corre al acercarse al lugar donde ocurrieron los hechos”, dijo David Gómez, miembro de la Defensa Civil en Sucre.

Quienes llegan por primera vez a visitar este paradisíaco lugar aseguran que falta señalización.

“Yo creo que debería de haber señalizaciones de la profundidad y señales de advertencia en el sitio, porque hacen falta para el cuidado de los turistas”, afirmó el visitante Augusto Giraldo.

Sin embargo, las autoridades también advierten que al sitio no se debe ingresar en estado de embriaguez y que se deben adoptar medidas de seguridad para evitar accidentes lamentables.