Una ‘Tinta de Esperanza’ para las mujeres sobrevivientes de cáncer de mama

Se trata de una iniciativa que llegó a Cali y busca devolverle la alegría a aquellas que han luchado contra la compleja enfermedad. Conozca en qué consiste y cómo acceder a ella.

La campaña 'Tinta Esperanza', que ha beneficiado a cerca de 1.000 mujeres sobrevivientes del cáncer de mama en Latinoamérica, aterriza en la capital vallecaucana. Se trata de una propuesta liderada por el artista y tatuador colombiano Fabián Henao.

"Es un programa que consiste en el tatuado del pezón y de la areola, después de todo el proceso reconstructivo y la mastectomía. Nos enfocamos en esa parte y lo hacemos de una manera muy realista. Es un tatuaje con una técnica avanzada que da la impresión de que el pezón y la areola fueran reales", cuenta Henao.

La propuesta busca fortalecer la autoestima de personas que han ganado la dura batalla contra la enfermedad, pero que no cuentan con los recursos para hacer a una reconstrucción del pezón y la areola. La idea es que vuelvan a ver sus senos como símbolo de feminidad y sensualidad.

"La intención es la culminación a todos los procesos por los que han tenido que pasar. Esto les cambia la vida, la actitud y su forma de ser. Estamos mejorando la calidad de vida de las personas, porque no es lo mismo tener la reconstrucción mamaria, la forma del seno, pero no el pezón. Nuestra iniciativa es llenarlas de alegría, que recuperen algo que perdieron", agrega el tatuador.

La campaña en la Sultana del Valle cuenta con el apoyo de Hemato Oncólogos y tendrá lugar en el marco de evento académico Cali Breast Meeting, que realizará el instituto los días 29 y 30 de junio en el Hotel Marriot.

Quienes deseen acceder a 'Tinta de Esperanza' deben haber finalizado por completo el proceso de reconstrucción mamaria, que la cicatrización esté entre los seis meses y un año, y no tener cirugías pendientes. Para esto, se requiere enviar foto a dirfundacion@fundahematooncologos.org o a la línea 3135985800, a través de los cuales también pueden solicitar más información de la iniciativa.

"Después de una evaluación de dicha foto, podemos decirle sí se admite o no y los motivos. No necesitamos que envíen un dictamen médico en este caso, porque el proceso del tatuaje no es demasiado invasivo. Es algo que no interfiere con ningún tipo de cirugía, no interfiere con ningún tipo de implante y en absolutamente en nada de los procesos médicos", dice Henao.

Esta es la segunda vez que la campaña se lleva a cabo en territorio colombiano, la primera ocasión tuvo lugar en Armenia, inició en 2015 y ahora espera beneficiar a al menos 20 mujeres caleñas. También se ha realizado en países como México, Panamá, Guatemala, Costa Rica, y espera llegar pronto a Puerto Rico y Chile.

Foto: archivo Colprensa