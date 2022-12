Unidad de Gestión del Riesgo dice que son 3 los muertos por avalancha en Corinto, Cauca

Alcalde de la población había asegurado que eran 11 las personas fallecidas tras el desbordamiento del río La Paila.

El organismo confirmó que “el número de fallecidos generados por la creciente disminuye a tres. La cuarta persona fallecida corresponde al cuerpo de un hombre que se estaba velando en el momento de la creciente”.

El personal de todos los organismos de socorro continúa buscando en zona rural y en medio de los escombros a las demás víctímas de la avalancha, registrada en la noche del pasado martes y causada por la creciente del afluente.

"El nivel del río bajó. No se ve que esté lloviendo hacia la parte alta. Sin embargo, hay técnicos evaluando hacia esa zona, las veredas Los Andres, El Silencio, Danubio, y revisando que no haya represamiento, pues la comunidad reporta algunos, aunque en sobrevuelos que se hicieron no se vio ninguno", aseguró Edward García, mandatario del municipio.

Así amaneció Corinto tras desbordamiento de río La Paila que deja al... Además de las víctimas fatales, la tragedia deja hasta ahora un saldo de 34 heridos, 22 casas destruidas y un sinmúmero de viviendas con daños. Un total de 243 personas se mantienen en albergues y se están entregando ayudas humanitarias a los afectados.

"El Presidente (Santos) se ha comprometido con varias cosas. Confiamos en su palabra y esperamos que podamos resolver la situación de estas familias. La reubicación de un colegio y algunas familias, las soluciones de vivienda, materiales", añadió.

Agregó que el municipio sigue coordinando el suministro de agua potable, pues la avalancha se llevó parte de la bocatoma del acueducto y del viaducto que permitía llevar el vital líquido a la planta de tratamiento.

"Estamos operando con plan de contigencia llevando el líquido vital a todos los usuarios del casco urbano en carrotanques, que nos han suministrado empresas vecinas, de parques industriales e ingenios", concluyó.

Entretanto, el presidente Juan Manuel Santos visitó la zona de la emergencia y aseguró que, gracias a una alerta temprana, se logró que la tragedia no fuera peor.

"Se hizo una llamada a las 5:30 de la tarde del día de ayer, desde la vereda El Silencio, y a las 5:45 estaban evacuando a las personas del sitio más afectado por la avalancha, más de tres mil personas", explicó.

El jefe de Estado puntualizó que "las personas que fallecieron fue porque no evacuaron a tiempo", pero sostuvo que el sistema de alertas tempranas funcionó.



