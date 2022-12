Universitarios de Cali podrán cursar materias en otras instituciones de la ciudad

Foto: Noticias Caracol

Cinco universidades de la capital del Valle del Cauca firmaron un acuerdo de movilidad académica, que permitirá a sus estudiantes cursar materias en otras instituciones de la ciudad. Se trata de la Icesi, Autónoma de Occidente, Univalle, Javeriana de Cali y San Buenaventura.

Es convenio nació de reunión convocada por iniciativa del rector de la Universidad del Valle con directivos de los otros establecimientos educativos mencionados, donde se estudió la posibilidad de aplicar este modelo utilizado en prestigiosas entidades como Harvard.

"Esto es algo que se usa en muchas partes del mundo, donde se tiene esa posibilidad de intercambio entre Universidades. En Bogotá, en Manizales y en Medellín también se usa, y en Cali ahora quedó implementado con este acuerdo", expresa Francisco Piedrahita, rector de la Icesi.

Si un universitario está inscrito en determinada institución y quiere ver una materia en otra que haga parte del convenio, deberá presentar realizar el proceso de admisión que esta exige.

"Necesita autorización su Universidad y ser admitido en la que quiere acceder, porque se instalan unos cupos por semestres y cada institución está en la posibilidad de recibir o no al estudiante. Es una decisión que toma cada programa y va a depender de los cupos que haya en las clases. En cada caso habrá que hacer solicitud", indica Piedrahita.

Según el rector de la Icesi, la intención es que los estudiantes puedan acceder, por ejemplo, a electivas que les llama la atención, pero que su Universidad de base no ofrece. Asimismo, explica que para esto no requiere pagar ningún valor adicional al de su matrícula normal. El convenio empezará a aplicarse a partir del primer semestre de 2017.