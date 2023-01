Uno de los policías asesinados en Cauca tenía día libre, pero había cambiado turno por su cumpleaños

El atentado donde dos uniformados murieron ocurrió en zona rural de Caldono. Sus familias condenaron el hecho y exigieron que se encuentre a los responsables.

Minutos antes del atentado en el que perdió la vida, el patrullero Jorge Andrés Quintero García le contó a su hermana Lorena que salía de Caldono para una misión especial.

“Mi hermano me dijo a las 6:00 de la mañana que iban para Santander a traer un subversivo, pues prácticamente no entiendo por qué los enviaron a ellos dos en vez de haber enviado a otra persona a ese encuentro”, dijo Lorena Patricia Carabalí García.

Según sus familiares, el patrullero de 31 años y oriundo de Puerto Tejada, Cauca, había cambiado el turno para poder celebrar su cumpleaños el próximo martes.

“Él no tenía ese turno el día de hoy (sábado 3 de marzo), él cambió el turno precisamente para que le dieran la semana para poder viajar hasta acá, hasta Puerto Tejada”, aseguró la hermana del patrullero.

Con dolor, su familia recuerda los mejores momentos de su vida y su entrega a la Policía durante diez años.

“Era una persona muy pegada a su familia, pendiente de todos. Mi hermano era una persona llena de vida, era todo para nosotros. Era la mano derecha para mi mamá”, aseguró la familiar.

La otra víctima del atentado en Caldono fue el patrullero Jhoan Sebastián Rodríguez Barbosa, de 25 años y oriundo de San Pedro, Valle del Cauca. Los dos policías eran solteros y no tenían hijos.

Los uniformados fueron atacados con una carga explosiva cuando se movilizaban en una patrulla con destino a la subestación de Siberia para recoger a un capturado. Según la Policía, el atentado se registró hacia las 6:50 de la mañana en la vereda Campo Alegre.

Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas y los responsables de un hecho registrado en una zona donde operan miembros la guerrilla del ELN y del EPL.



