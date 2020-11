“Uno escoge cómo sentirse”: el contundente mensaje de Elizabeth Loaiza en su séptima quimioterapia

Elizabeth Loaiza se sometió este miércoles a su séptima sesión de quimioterapia en medio de su batalla contra el cáncer que le diagnosticaron desde agosto pasado y aprovechó para enviar un contundente mensajes a sus más de dos millones de seguidores en Instagram.

“El mañana es incierto... Vive la vida, mira que se va y no vuelve. Disfruta cada minuto como si fuera el último. Ama y haz feliz a los que te rodean. Quizá sea el último día de ellos”, escribió la top model caleña.

Agregó que “la vida es tan efímera” y por ello le hizo una invitación a cada una de las personas que la siguen.

“Te invito a hacer o ser eso que siempre has querido y no te has atrevido. No pienses en el que dirán, la gente vive llena de prejuicios, sé tú, sé feliz sin hacerle daño a nadie y ya está”, señaló.

Asimismo, la exportada de Playboy México les respondió a quienes le preguntan constantemente cómo hace para verse bien, seguir con su vida normal y que no le dé vómito.

“A mí sí me da de todoooo y hasta más. A veces me levanto deprimida, con ganas de llorar, con dolor en todo el cuerpo pero, siempre recuerdo una frase: ‘El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional’”, aseguró.

Por lo tanto, anotó que “uno escoge cómo sentirse” y que “la mente es demasiado fuerte”.

“Así que me voy al baño, dejo salir algunas lágrimas, me las limpio, miro al espejo y me digo: ‘TÚ PUEDES, SIGUE ADELANTE, CAMBIA DE ACTITUD’. Y hoy quiero decirte que TÚ TAMBIÉN PUEDES, enséñale a tu mente a manejar tu cuerpo”, concluyó.