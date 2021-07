Unos “limitados de cerebro” causaron disturbios en Loma de la Cruz, dijo alcalde de Cali

El secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, explicó cómo y por qué se presentaron los disturbios en la Loma de la Cruz , donde, de manera pacífica, se adelantaba una jornada de actividades culturales y artísticas como parte de las manifestaciones del 20 de julio.

“Unas 940 personas se encontraban departiendo tranquilamente, con sus familias, hijos, celebrando y, digamos, divirtiéndose. Hubo un grupo de 50 personas que no estaban entre los marchantes y empezaron a bajar hacia la calle 5, porque tenían intenciones de incendiar la ciudad”, dijo.

Soler aseguró que estas personas “iban a intentar incendiar el centro de la ciudad” y “tenían aprovisionamiento de gasolina y pegante”.

“Se les bloqueó el paso en la 5 y reaccionan de manera violenta, atacando a la Policía. Hieren a un patrullero en la cara, le causan una herida de 4 centímetros en el pómulo derecho. Evacuamos a nuestro patrullero y la Policía reacciona”, afirmó.

Soler anotó que la protesta deja de ser pacífica cuando se ataca a la fuerza pública o cuando hay daños, algo que no había ocurrido durante toda la jornada.

“Nadie había dañado nada, no había semáforos dañados, no había infraestructura dañada. ¿Qué pasó? Se procede a tratar de ubicar a quienes dispararon. Luego le disparan a 5 policías más, que quedan heridos, no sabemos si con armas traumáticas o normales. Hay uno bastante delicado”, indicó.

El secretario de Seguridad de Cali señaló que los uniformados fueron evacuados y que las confrontaciones continuaron en la Loma de la Cruz.

“En el marco de uso de gases y de todo, las personas se asustan. Algunas personas que no conocían esta información del intento de incendiar unos edificios en la ciudad, que no lo íbamos a permitir”, puntualizó.

Los enfrentamientos en la Loma de la Cruz se desarrollaron durante aproximadamente dos horas. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina , aseguró que los desórdenes fueron ocasionados por un “grupúsculo de irresponsables”, “encapuchados” y “limitados de cerebro”.

En diálogo con Noticias Caracol, Carlos, un integrante de la primera línea, reconoció que entre los manifestantes pacíficos se infiltraron personas armadas.

“Vimos actores armados, de parte y parte, que nos comprometían y ponían en riesgo, pero no era ninguno de nosotros y por eso la mayoría de nosotros nos retiramos”, aseguró.

En otros puntos de la ciudad, como Puerto Rellena y Alcázares, también ocurrieron confrontaciones.

En total, de acuerdo con las autoridades, al menos 18 policías y 6 civiles resultaron heridos durante los disturbios registrados durante la jornada del 20 de julio.