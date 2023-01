¿Usted cómo ahorra energía? Esto dicen algunos al ver a Cali pionera en consumo responsable

La capital del Valle del Cauca fue escogida por el Gobierno nacional, para lanzar un programa de seguimiento a entidades públicas de siete ciudades del país.

Luego de que el Gobierno considerara a Cali como pionera en consumo responsable de energía, algunos ciudadanos manifestaron lo que ellos hacen para ahorrar a la hora de usar este servicio público.

“Trato, primero que todo, con los celulares, dejar desconectado el cargador”, dice María Eugenia Zamora, habitante de la capital del Valle del Cauca.

“Desconectando los aparatos eléctricos que no utilizo, lo más frecuente es la plancha, no se utiliza cuando no es necesario, solamente cuando haya prendas que sí lo requieran”, anota, por su parte, la ciudadana Leidy Cortés.

Otra forma de ahorrar energía en tierra caliente, según la ministra de Minas y Energía de Colombia, María Fernanda Suárez, es utilizar el aire acondicionado a 22 grados y no a 18.

“Se está ahorrando un 40 % de energía. Ese es un muy buen ejemplo de cómo todos los colombianos podemos contribuir con el uso eficiente de la energía”, señala la funcionaria.

En Cali, la Alcaldía instaló un sistema de luces inteligentes que se apagan automáticamente al final de la jornada y reducen el consumo. El alumbrado público también se modernizó.

“El cambio de todas las luminarias en la calle de sodio a led y esto permite una eficiencia cercana al 30 ó 40 % en ahorro del consumo de energía. Obviamente, todo esto contribuye en el cuidado del medio ambiente”, afirma Gustavo Jaramillo, gerente de Emcali.

Precisamente otro de los aspectos por los cuales Cali es considerada pionera en consumo responsable es, según Jaramillo, la instalación de infraestructura de última generación en la ciudad.

“Estamos cambiando nuestra red a red de 115 KV, actualizando nuestras subestaciones e instalando medidores inteligentes", explicó el funcionario.

Para extender estas buenas prácticas, el Gobierno inició este martes 23 de julio de 2019 un sistema de auditorías en 33 edificaciones públicas de siete ciudades de Colombia.

“Nosotros tenemos una meta en donde las entidades públicas que buscamos intervenir esperamos que tengan una reducción en su servicio de energía, en su costo, entre 20 y 50 %”, explica la ministra de Minas y Energía.

Se calcula que el ahorro en estas 33 entidades podría alcanzar los tres mil millones de pesos.