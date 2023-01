"Usted no es nadie": discusión de concejal y agentes de tránsito por procedimiento a motociclista

Autoridades indicaron que el hecho, registrado en video, se presentó cuando los agentes adelantaban capacitación. El edil también dio su versión de lo ocurrido.

En las imágenes se observa cómo el concejal Daniel Rojas y guardas de tránsito discuten, luego que estos requirieran a una ciudadana que se desplazaba en moto, sin casco, por una vía del municipio de La Cumbre.

"Usted no es nadie para retener una moto, amigo. Usted no es nadie, usted no es un agente de tránsito del municipio de La Cumbre. Aquí no tienen jurisdicción. Sencillo", le dijo el concejal a uno de los agentes, según un video que evidencia la situación.

Andrés Lañas, secretario de Movilidad del Valle del Cauca, dijo que lo que se hace en estos casos es detener al motociclista y exigirle que vaya por su casco para dejarlo seguir y proteger su vida. Sin embargo, en el momento en que realizaban la acción de control, aseguró, intervino Rojas.

"Este concejal, no queda claro si era la hija o alguna familiar, se altera y se va en contra de los agentes y a decirle que no tienen jurisdicción y que no son ninguna autoridad, que no son nadie", explicó Lañas a Blu Radio.

Según el funcionario, el procedimiento es totalmente válido, pues sostuvo que de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 769 del 2002, así como con el artículo 4 de la Ley 1310 del 2019, se otorga jurisdicción a la secretaria departamental y autoridad a sus agentes para llevar a cabo este tipo de acciones en los municipios que no tienen organismo de tránsito.

También puede consultar:

Agente de tránsito y un conductor protagonizaron acalorada pelea en plena vía pública Por su parte, el concejal Rojas sostuvo a Noticiascaracol.com que La Cumbre sí cuenta con una autoridad de movilidad en cabeza del alcalde, del secretario de Gobierno y de la inspectora de tránsito.

"Lo que pasó en ese video, que por supuesto es sacado de contexto, es un procedimiento ilegal, porque los guardas están solos, no están acompañados de la inspección de tránsito ni de la Policía, y eso fue lo que yo ataqué", afirmó.

El edil también aseguró que hasta que el Gobierno departamental no firme un convenio con el municipio los guardas del departamento podrán únicamente y exclusivamente actuar en esta localidad de carácter pedagógico o lúdico, más no parar a los conductores.

"Ellos no pueden retener ningún vehículo, como en su momento lo estuvieron haciendo, porque a la niña (la motociclista) ya le habían dicho que se lo iban a llevar a la Alcaldía, pero allá no hay patios. Es que acá no existe ningún lugar donde se puedan retener los vehículos", puntualizó el hombre.

Finalmente, Rojas dijo que la mujer solicitada por los agentes trabaja con él en un negocio de su propiedad y cuando ocurrió esta situación ella se dirigía precisamente al establecimiento.