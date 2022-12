Usuarios del MÍO celebran el Miércoles de Ceniza en Cali

Los católicos que se movilizan en el Sistema Integrado MÍO podrán imponerse la ceniza y celebrar el Miércoles de Ceniza, día de inicio de la cuaresma.

Los usuarios del MÍO que tengan como origen, destino o conexión las estaciones Andrés Sanín, Menga, Unidad Deportiva y Universidades podrán recibir las cenizas.

En la estación Unidad Deportiva se impondrán las cenizas en los siguientes horarios: 6:00 a.m. a 8:00 a.m., 12:00 m. a 2:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

En Universidades de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

En la terminal de Menga se impondrá la ceniza de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Por último, en la estación de Andrés Sanín se colocará la ceniza de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.

La actividad será liderada por el cuerpo Emaus Santa Teresita de Cali, donde mujeres y hombres laicos serán los encargados de hacer la imposición de la ceniza. Este grupo estará debidamente identificado para que los usuarios se acerquen a ellos.

El Miércoles de Ceniza se celebra cuarenta días antes del Domingo de Ramos fecha que da comienzo a la Semana Santa.