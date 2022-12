Usuarios denuncian fallas e irregularidades en buses del MIO en Cali

Un usuario del Sistema de Transporte Masivo, MIO, en Cali, grabó un video en la ruta T31 que va de sur a norte de la ciudad. Según el pasajero, en la mitad del recorrido las luces se apagaron y el vehículo, que iba lleno, se quedó sin aire acondicionado.

“Pues en algunas empresas no están tomando las precauciones del caso, no tienen aire, están sucios, o se demoran mucho en pasar”, manifestó José Aponte, usuario del MIO.

Noticas Caracol consultó con varios usuarios sobre el estado de los buses, encontrando varias inconformidades y denuncias.

“A veces se siente mucho ruido, cuando va caminando y eso indica que debe tener alguna pieza floja o algo”, dijo Henry Orozco, usuario del MIO.

“Falta mantenimiento en los rodamientos y en las sillas”, afirmó otro usuario.

“Eso les suena de todo y algunos están desbaratados”, aseguró José Antonio Alarcón.

En el 2015, cuatro buses del sistema masivo presentaron fallas eléctricas e incendios por aparentes cortos en su sistema. Pasajeros y usuarios afrontaron graves emergencias.

“Mantienen varados, incluso se han quemado algunos causando un traumatismo para la comunidad”, contó Américo Sánchez, usuario del sistema.

“No tienen los martillos de la salida de emergencia, algunos no tienen extintores y pues los cinturones de seguridad para los pasajeros de adelante deben estar especialmente en las sillas azules, para las personas de la tercera edad”, dijo Efraín Idrobo, usuario del MIO.

Noticias Caracol intentó obtener una respuesta de Metrocali, la entidad que administra el sistema, pero no fue posible. En los últimos tres años, diariamente dejan de circular 60 buses diarios por diferentes tipos de fallas.