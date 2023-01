Valentina Lizcano decidió cambiarse el look y casi se desmaya con el resultado

La reconocida actriz, presentadora y locutora sorprendió a sus seguidores en sus redes sociales luego de someterse a un cambio de imagen.

Lizcano resolvió que ahora su cabello sea de un color naranja fuego y a la altura de la barbilla. Según sus declaraciones por medio de la historias del Instagram, está muy contenta con el resultado, aunque, en primera instancia, sufrió.

"Al principio, casi me desmayo y ya, a los 30 minutos, me enamoré. Jajaja, así soy y me gustó mucho", dijo en una foto que publicó en su cuenta de dicha red social.



Igualmente, agradeció a todos sus seguidores el apoyo que le han brindado con su arriesgada decisión, pues esperaba que “la fueran a destruir”, sin embargo, han sido más los mensajes positivos hacia la artista.

Así mismo, la talentosa caleña de 35 años dejó en claro que las opiniones que más le importaban son las de su pequeño hijo Salvador y de su madre.

Entre algunos de los comentarios en su publicación se destaca el de Greeicy Rendón, la reconocida cantante vallecaucana.

“Mataste con este look. Sos vos", escribió la artista también caleña.

Finalmente, Valentina reveló que la última vez que se había tinturado el cabello con un tono similar fue a los 26 años, época para la cual posó en la famosa revista Playboy.

Aquí, otra publicación de Valentina Lizcano donde se puede ver más en detalle su nuevo estilo.



