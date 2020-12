Valentina Lizcano reveló que está embarazada: está esperando su segundo hijo

Valentina Lizcano reveló este lunes que está esperando su segundo hijo y que acaba de comenzar el tercer mes de embarazo.

"Así es, estamos en embarazo, en gestación, digo estamos porque soy una creyente de que esto es un tema de familia. Estoy en mi semana 11 (ya vienen los exámenes más importantes)", aseguró la actriz vallecaucana en una publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

Además de expresar su felicidad por la llegada de un hermanito o hermanita para Salvador, confesó que esta primera etapa ha estado dura debido a que su "embarazo estuvo en riesgo por un accidente" que sufrió en grabación y la tuvo casi un mes en la cama.

"Los síntomas han estado fuertes, muy distinto a mi primer hijo, pero como siempre todo cargado de muchoooo aprendizaje y conocimiento, me siento agradecida con la vida, con mi vida con lo que veo en mi casa, con como me veo y me siento en este momento", afirmó.

Anotó que "este ser que crece a toda" dentro de ella "es fruto de un amor diferente, de uno que no invitó a entender porque no es para eso".

"Es para vivirlo y sentirlo, para dejar que se manifieste y hoy se manifiesta en forma de nueva vida en un momento donde muchos sentimos que lo que conocíamos ya no es, pero que lo que viene es mucho muchííííísiiimo mejor", indicó.

Valentina le agradeció a su pareja, Giulio Iannelli, "por construir verdades pegadas con amor" y "ser el guardián protector", pero también a su hijo Salvador "por ser el hijo maravilloso que eres".

"Gracias a los dos por cuidar de mí y nuestro bebé, ustedes son mi GRAN AMOR", concluyó.

Y Giulio, por supuesto, tampoco ocultó la alegría por el bebé que tendrá con su amor.