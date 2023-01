Valiosa labor para que toneladas de material reciclable no acaben como basura en relleno sanitario

El trabajo es realizado por un total de 300 personas, quienes, en su mayoría, son mujeres.

Gracias al trabajo de 300 personas, en su mayoría mujeres, 180 toneladas de material reciclable dejan de estar en las calles de Popayán y de ir a parar como basura al relleno sanitario.

Estas personas realizan el denominado trabajo sucio para lograr mantener limpia la capital del Cauca.

“La ciudadanía nos decía los ‘basuriegos’, somos recicladores de oficio”, dice Adelaida Campo, recicladora.

El reciclaje es un trabajo del que muchos habitantes de la capital caucana no tienen conciencia de lo que realmente es.

“Salen tarros de aceite, popó de perro, papel higiénico, escombros, todo eso le echan”, afirma Ruby Campo, recicladora.

Por eso, decidieron emprender campañas para introducir la cultura del reciclaje en Popayán.

“Y hay personas que todavía no entienden, pero uno a va a los barrios a sensibilizar a la gente, como para que nos sigan separando el material reciclable, para que no lo echen a la basura, sino que lo separen”, señala Luzdary Piamba, recicladora.

“Todo el plástico hoy se logra obtener de madera plástica y, por ende, estamos avanzando en este proceso con miras a la producción limpia y mercados verdes”, explica Rosalba Joaquí, ingeniera agroambiental.

“Con esto del reciclaje le doy estudio a mis hijas, ahora una de las mayores va a salir a la universidad”, asegura Carmen Elena López, otra recicladora de la capital del Cauca.

La Alcaldía de Popayán reconoce el trabajo de estas mujeres y hombres, y decretó que, de ahora en adelante, recibirán una remuneración económica por su contribución al medioambiente.