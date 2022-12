Valle del Cauca contará con la primera estación de Policía del país en operar con energía solar

Las condiciones de ubicación y el comportamiento de los vientos fueron claves para escoger a un municipio de este departamento para el novedoso proyecto.

A partir de febrero se pondrá al servicio de la comunidad la primera estación de Policía de Colombia en operar con energía renovable a través de paneles solares. Se trata de innovadora edificación que estará ubicada en Florida, Valle del Cauca.

"Estamos hablando que el 100% del edificio es alimentado por luz solar. Los equipos que van a trabajar aquí, tanto de computo, como de luz, lo harán a través de energía solar", explicó Carlos Navia, director Regional Suroriente de la CVC.

Esta estructura contará con baterías reciclables que no contienen plomo, así como con luces led eficientes de bajo consumo y con un sistema de reúso de aguas lluvias, el cual será utilizado en todas las baterías sanitarias del lugar con capacidad para cuarenta uniformados.

"Uno puede alimentar un edificio de dos formas: solamente con luz solar, mientras haya sol, o puede almacenar la luz en pilas. Las pilas que están en el edificio son reciclables, no contienen plomo y no van a tener problema de disposición final cuando acabe su vida útil", añadió Navia.

La construcción de esta obra requirió una inversión de $3.600 millones, que fueron cofinanciados con recursos del Ministerio del Interior en convenio con la Policía Nacional y la Alcaldía de Florida.

Hasta el momento, no se ha definido la fecha exacta en la que la estación abrirá sus puertas. Según CVC, este tipo de iniciativas buscan mejorar la calidad de vida de las comunidades y también conservación de los recursos naturales y el medio ambiente.