Autoridades del Valle del Cauca decretaron cierre de las fronteras del departamento

Las autoridades departamentales decretaron un cierre de fronteras en el Valle del Cauca . La situación generó rifirrafes entre miembros de la guardia indígena que intentaban entrar a Santiago de Cali y habitantes del municipio de Jamundí.

Lía Patricia Pérez Carmona, directora jurídica de la Gobernación del Valle del Cauca, habló sobre el cierre de fronteras.

“Se permite el ingreso de asistencia médica, todo el tema de abastecimiento de medicamentos y alimentos. Además, a todas las personas que conduzcan vehículos que están incluidos en las excepciones”, contó.

Entretanto, habitantes de Jamundí denunciaron excesos por parte de algunos miembros de la guardia indígena.

“Con palos, me hacen caer de la bicicleta, me rompen el celular y me borran el video que estaba haciendo”, dijo Juan Carlos Urdinola, ciudadano.

La minga indígena sigue congregada en la Universidad del Valle.

“Estamos aquí dispuestos a establecer una conversación que nos permita exigir que el gobierno cumpla con las necesidades básicas insatisfechas que hoy están lastimando al pueblo colombiano”, indicó Giovanni Yules, dinamizador político del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC.

En el Valle del Cauca se reportan 21 bloqueos, mientras que en Cali 14, una situación que ha generado escasez de productos alimenticios y combustibles.