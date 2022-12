Valle incluyente: esta joven transgénero ya va al colegio con uniforme de mujer

Gabriela Espinosa, de 17 años, es la primera mujer transgénero en el Valle del Cauca que consiguió la autorización para asistir a estudiar a su colegio con el uniforme femenino.

“Me estoy representando como una mujer, me identifico como soy y estoy haciendo valer uno de mis derechos. Estoy representando a todas las trans que no han podido ser valientes”, manifestó la joven.

Cuando Gabriela expresó su decisión en público, dijo que la apoyaron varias instituciones del municipio de Bolívar, norte del Valle de Cauca.

“La Alcaldesa me regaló el uniforme y los zapatos me los dio, de parte del colegio, el Secretario de Educación”, contó Gabriela.

El proceso comenzó hace dos meses, según el rector de la Institución Educativa Manuel Dolores Mondragón,

“Si bien algunos miembros de la comunidad educativa no están totalmente de acuerdo, hay un acuerdo general y es que manifiestan respetar la identidad de género, que elige un ser humano”, afirmó Óscar Alberto Henao, rector del colegio.

Para esto, realizaron talleres de sensibilización con estudiantes y personal de la institución pública.

Gabriela dijo que ha contado con el apoyo de sus familiares, sobre todo de su mamá. “Yo la quiero mucho, siempre me ha respaldado, ha estado conmigo y yo le agradezco mucho a ella”, concluyó la estudiante.

Ahora, la menor iniciará el proceso legal para cambiar su nombre.