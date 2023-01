Valles T, el joven que cantaba en buses y ahora es un crack de la rima en el mundo

Con tan solo 21 años, está próximo a disputar una competencia con los mejores del planeta. Su canto muestra la grandeza de Colombia y su gente.

Oriundo de Cartago, pero adoptado por la capital mundial de la salsa, Cali, Valles T tiene muy claro que su talento puede aportar a los jóvenes que han visto en las calles su única salida.

Es todo un gallo de batalla, nombre que resulta preciso tras sus dos recientes logros, uno en el 2016 y el otro en 2018, los cuales lo han catalogado como un crack de la rima.

Tiene 21 años de edad y desde su llegada a Cali, cuando apenas tenía cinco, empezó a vivir experiencias que poco a poco lo fueron llevando a explorar el talento que tenía.

Camilo Ballesteros, o mejor conocido como Valles T, dice que su hermano fue quien lo llevó por el camino de las rimas y el canto. Hoy es una de sus grandes inspiraciones, pues una mala pasada del destino terminó quitándole la vida.

“Mi hermano me influenció, pues me mostró algunas canciones y ritmos que a él le gustaban y a mí me empezaron a gustar. En el año 2012, entré en competencia por primera vez pero también lo perdí a él, a mi hermano lo mataron”, afirma.

Sin duda, su mente es demasiado rápida y la cotidianidad es insumo suficiente para que este joven plasme rimas a través de las cuales expresa y saca todo lo que lleva por dentro.

“Empecé a viajar y a cantar en los buses en los años 2014 y 2015, en el 2016 regresó la Red Bull Batalla de los Gallos y fui con toda la energía y gané. Ese año fue en Perú y la competencia era a nivel internacional frente a otros 15 participantes”, señala Valles T.

Al ganar esta importante batalla, Camilo se ubicó entre los ocho mejores gallos del mundo, por lo cual empezó a moverse por países como México, Chile y Argentina, en donde iba perfeccionando su lírica midiéndose ante los número uno.

“Las temáticas en las competencias las conocemos en el momento, sino las llevarían preparadas. Por ejemplo, si nos ponen el fin del mundo, un minuto el uno, un minuto el otro, tira responde; y ahí ya decide el juez quien gana”, añade Camilo Ballesteros.

Rapear frente al espejo y leer para enriquecer el léxico han sido dos puntos fundamentales que le han resultado muy útiles.

“Me siento motivado y más preparado que la primera vez. Allá (Argentina) me quieren bastante. Ganar esta competencia que se avecina me pone en la élite, voy con toda a ganar. La real calle que uno vive en Colombia, es más real que cualquiera”, dice el gallo colombiano, decidido a dejar el nombre del país por todo lo alto.

La competencia a la que Valles T se refiere, sin duda es una de las apuestas más grandes en su carrera artística, pues es el único representante por Colombia que se medirá en Argentina frente a los mejores del mundo.

La cita es el próximo 9 de diciembre en la final internacional de la Batalla de Los Gallos que se disputará en Buenos Aires, a la cual asistirán los mejores 16 gallos de Latinoamérica y España.