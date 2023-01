Vandalismo contra el MIO: reprochable ataque con piedra por parte de motociclista a bus del sistema

Autoridades ya identificaron al conductor y la placa del vehículo, y lo buscan para judicializarlo. El hecho quedó registrado en video grabado por un pasajero.

"Me parece que las personas a veces son muy intolerantes y no deberían estar haciendo eso contra los buses, porque nos están prestando un servicio público", expresó Alejandra Tróchez, usuaria del MIO.

Las imágenes evidenciaron cómo el motociclista persiguió un bus del Sistema Integrado de Transporte Masivo y le lanzó una piedra. La situación ocurrió en la carrera 15 con calle 11, centro de Cali. Otros ciudadanos también reprocharon el acto.

"Debe judicializarse a las personas que hacen esto, porque son vándalos. Los cogen, están dos o tres horas, si mucho, vuelven y los largan y sigue eso, por lo mismo", expresó el señor Mario Mejía.

El automotor atacado cubría la ruta E21, según informó Metrocali. Por fortuna, ningún pasajero resultó herido. Sin embargo, sí se presentaron daños en la lámina del vehículo.

"Se debe ejercer más control y haber más seguridad, porque no se justifican esa clase de hechos. A cada rato se ven. Cuando no son las piedras, es que los motociclistas o los carros invaden el carril del MIO", dijo la ciudadana Yineth Montealegre.



