Vándalos destruyeron el emblemático Parque de las Tortugas en norte de Cali

El conocido Monumento a la Infancia, construido en 1996 por el cartagenero Héctor Lombana, ubicado en una fuente sobre la avenida 6N con calle 18, al norte de Cali, fue destruido por habitantes de la calle para extraer y robar el hierro de la estructura.

“Nosotros denunciamos al Dagma, la administración pública, Policía y CAI para que se hicieran cargo de la fuente, pues fue apagada desde el mes de octubre del año pasado en la época del racionamiento, pero jamás volvió a funcionar”, explicó Jaime Bueno, arquitecto y habitante de la zona.

Videos grabados por vecinos evidenciaron que habitantes de la calle son los responsables de la destrucción de este espacio emblemático para la capital del Valle del Cauca.

El también conocido como Parque de las Tortugas se hizo para celebrar el Día de los Niños cada 31 de octubre, los residentes del lugar manifestaron que las zonas verdes del lugar se encuentran descuidadas y la fuente se había convertido en un baño público.

“El sitio está totalmente acabado, la arborización está acabada, no hay mantenimiento, no hace presencia el Dagma ni la CVC. Por la noche el lugar es un nido de ladrones que lo utilizan como refugio. En la esquina hay expendios de droga que se han denunciado”, agregó Bueno.

Habitantes solicitan a la administración no solo la restauración de este, sino el cuidado y mantenimiento de otros lugares que hacen parte de la memoria histórica de Cali.