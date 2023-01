Vea cómo esta hermosa mujer, lejos de unas curvas perfectas, rompe los estereotipos de belleza

Para sorpresa de muchos, tiene una gran afinidad por el modelaje, ha participado en distintas pasarelas de Estados Unidos y se siente muy orgullosa de su figura.

Alejandra Orozco es una hermosa caleña que ha roto los estereotipos de estándar de belleza, que enmarca a las mujeres con curvas perfectas y rostro angelical.



Esta mujer, que en algún momento fue candidata a Señorita Valle para representar al departamento en el Concurso Nacional de la Belleza, tiene algo muy claro y es el empoderamiento que las mujeres deben tener en sí mismas con su figura, pues, asegura, es un lema de vida para gozar de una buena autoestima.

Cuando tenía 22 años de edad, Alejandra quedó en embarazo y, tras tener su bebé, siendo consciente que le llamaban la atención las pasarelas, decidió que la única preocupación sería sentirse bien consigo misma y se aceptaría tal como era, una hermosa mujer.

Posterior a su embarazo, empezó a modelar ropa para señora en Estados Unidos, país donde reside actualmente.



Es así como se dio cuenta que el estereotipo de belleza había empezado a cambiar y encontró, en el modelaje de tallas grandes, una gran oportunidad no solo para demostrar lo orgullosa que se siente de su cuerpo, sino enviar un mensaje a las mujeres en general.

Considera que es feliz haciendo lo que le gusta, pues no se ve adelgazando un par de tallas más ya que su salud, considera, podría correr peligro y, además, no se sentiría cómoda consigo misma.

