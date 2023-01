Vea la divertida respuesta de la Señorita Colombia 2019 al ver una serpiente

La publicación ha generado todo tipo de respuestas.

Isabela Tobón, una usuaria de Twitter, compartió una fotografía de una serpiente dentro de lo que parece ser el patio de una casa. Junto con la foto, ella pregunta si este intimidante animal es venenoso o no.

Sin embargo, la Señorita Colombia 2019, Gabriela Tafur, quien sigue a esta persona dentro de esta red social, le pareció divertida la publicación y decidió dar un gracioso aporte.

“Empaca y múdate”, fue el jocoso comentario de la elegida como la mujer más bella del país este año.

Así mismo, Tobón no pasó por alto el comentario de la despampanante vallecaucana y le respondió “Ya mismo”, junto con el popular emoji de la carita con lágrimas de felicidad.

Sin embargo, este trino también obtuvo respuestas más especializadas como la del Instituto Nacional de Salud, que se refirió al tipo de reptil que mostraba la imagen.

“La serpiente que compartes no es venenosa. Sin embargo, si nos indicas en qué municipio fue vista, podremos darte el género de la misma”, señaló la entidad.



¿Alguien sabe si esta culebra es venenosa? pic.twitter.com/jgdwHnCZp0 — Isabel Cristina Tobón (@IsaTobon) August 7, 2019

Finalmente, Tobón asegura en dicho hilo de mensajes, donde hasta la noche de este jueves 9 de agosto de 2019 aparecían decenas, que la foto fue tomada en el municipio de La Ceja, en Antioquia.