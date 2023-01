Vea las ‘ayuditas’ que recibe la hermosa Elizabeth Loaiza para mantener el cuerpo deseado

La modelo caleña, que fue portada de la versión mexicana de la revista Playboy en octubre del año pasado, llegó a su tierra natal para hacerse unos cuidados.

Elizabeth Loaiza, una de las mujeres más hermosas que tiene Colombia en la actualidad, aprovechó su visita a Cali para someterse a unos procedimientos no quirúrgicos que contribuyen no solo a mantener su asombrosa figura, sino a realzar su belleza con la que conquista a millones de seguidores.

“Por aquí, lista para hacerme unos procedimientos no quirúrgicos que ayudan al pelo, la cara, el abdomen y la cola. En las historias (de Instagram) les muestro de qué se trata”, comentó la modelo vallecaucana en su cuenta de Instagram.



La ‘conejita’ se sometió a una sesión en un centro de medicina estética y spa ubicado en un reconocido centro comercial del sur de la capital del Valle del Cauca. La primera fue el pasado viernes y la segunda tuvo lugar este sábado.

“Estoy aterrada de cómo me bajó dos tallas en una sola sesión. A veces, el ejercicio solo no basta, pero recurrir a la cirugía me parece inoficioso porque la recuperación dura mucho, mientras que, con estas ayuditas y una buena alimentación, puedes tener el cuerpo deseado”, señaló.



Inyecciones, agujas y aparatos de ultrasonido hicieron parte del tratamiento al que la hermosa Elizabeth Loaiza recurrió en esta ocasión para complementar la alimentación y el ejercicio en aras de conservar su escultural figura con la que deja sin aliento a sus seguidores e inspira a muchos.

Este es un resumen de lo que compartió la modelo en sus historias de Instagram sobre dicho procedimiento:



Vea las ‘ayuditas’ que recibe la hermosa @Eliloaiza para mantener el cuerpo deseado https://t.co/tI40b2RZLr #CaliCo #ValleDelCauca pic.twitter.com/atT3rAU8Uk — Noticias Caracol (@NCValle) 3 de marzo de 2018

