Vecino atacó brutalmente y por la espalda a comerciante en popular sector de Cali

Además, habitantes del mismo sector viven una grave situación por cuenta de las intimidaciones de las que, aseguran, son víctimas por parte del sujeto.

Un video registró el momento en que un comerciante fue brutalmente atacado en heladería de su propiedad por el señalado, quien vive en frente del establecimiento. El hecho ocurrió en el barrio Junín, en centro de Cali, el pasado 26 de diciembre.

En las imágenes de una cámara de seguridad se observa cómo el agresor ataca por la espalda a su víctima. Una vez lo derriba, lo sigue golpeando en el piso y segundos después lo levanta y lo estrella contra una pared, causándole graves lesiones.

"El dictamen médico dice que tiene una fractura en la bóveda del cráneo, tiene una hemorragia epidural y una fractura en el maxilar. Estamos esperando la evolución, que los médicos nos digan si hay que operarlo, no hay que operarlo. Lo están tratando con medicina para que le baje pues el tumor", explicó Paulo César Rodríguez, hermano del afectado.

Señalaron que el hombre fue conducido a una estación de Policía, pero dejado en libertad horas después. "Ya estaba nuevamente bebiendo allá afuera", añadió Rodríguez.

Noticias Caracol buscó al hombre señalado, identificado como Carlos Andrés Hurtado Vargas, quien inicialmente grabó al equipo periodístico con su teléfono celular, pero, mientras según él hablaba con su abogado, le respondió a este medio.

"Ese señor de al frente me la tenía montada, mamado, hasta que me le cansé. Yo no puedo poner música porque me llamaba la Policía, hasta que yo me le cansé, un año. Que no siga jodiendo, que no me siga molestando a mí, que yo no me meto con nadie por acá", afirmó Hurtado.

Aunque por temor no hablaron ante las cámaras, varios vecinos declararon su descontento con las actuaciones del sujeto. Por su parte, el coronel Henry Ramírez, comandante Operativo de la Policía Metropolitana se refirió al incidente.

"Ya se tomaron medidas al respecto, ya se tiene plenamente identificado al agresor, igualmente ya se puso en conocimiento de la Fiscalía General para adelantar la investigación respectiva y así poderlo judicializar por los delitos que se le están denunciando", explicó Jiménez.

La familia de la víctima interpuso una acción legal contra el presunto agresor y pidieron a las autoridades correspondientes celeridad en las labores de indagación por el caso.