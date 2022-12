Vehículo asignado al senador Roy Barreras se estrelló con moto en vía Cali-Yumbo

En cuidados intensivos, en una clínica del sur de Cali, permanece Jhordan Alexander Prettelt de 20 años. De acuerdo con sus familiares, fue arrollado por una camioneta asignada al senador Roy Barreras, cuando se movilizaba en su motocicleta.

"Mi hijo tiene una lesión grave en el cerebro. Él no ha podido levantarse, simplemente los médicos dicen que deben pasar muchos meses", expresó Luz Adriana Rendón, madre del joven herido.

El accidente se registró el pasado 13 de septiembre en la antigua vía Cali - Yumbo. El hecho se presentó cuando los vehículos se dirigían hacia la capital del Valle del Cauca, en un sector de la vía donde no se puede girar a la izquierda. Sin embargo, según el croquis del guarda de tránsito, el conductor del congresista intentaba cruzar ese punto.

"En este caso, la hipótesis es compartida, porque allí en la vía hay una doble línea en la que no se puede hacer ese giro y la motocicleta no guarda su distancia de seguridad", señaló Luis Fernando Gil, agente que atendió el caso.

Entre tanto, Luz Adriana Rendón pidió que haya justicia. "Si mi hijo venía por el lado derecho, no tenía por qué haberle pegado a ese carro. Mi hijo había seguido derecho y el vehículo del señor quedó ya fuera de la carretera", manifestó.

Noticias Caracol intentó comunicarse telefónicamente con el conductor del carro del senador, identificado como Juan Carlos Cortés, pero no fue posible. Por su parte, Roy Barreras explicó que él se encontraba en Bogotá cuando lo llamaron el día del accidente para reportarle lo sucedido.

Me llamaron para informarme que un joven motociclista se accidentó con la parte trasera de mi camioneta en la vía Cali-Yumbo. Impartí instrucciones inmediatamente para asegurarnos de que el joven fuera atendido debidamente porque sufrió un grave golpe”, dijo el parlamentario.

En ese sentido, la familia del joven negó que el senador haya estado pendiente de su condición médica, la cual, según el centro asistencial donde es atendido, es muy delicada.