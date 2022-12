Venezolanos atascados en vía Cali-Popayán por minga denuncian estafa de empresa de trasporte

Autoridades aseguran que están evacuando los extranjeros atrapados en la Panamericana. La protesta de los indígenas cumplió seis días este sábado.

En el peaje de Villa Rica, 300 venezolanos estancados en la vía denuncian que fueron estafados por una empresa de transporte.

“Somos dos autobuses que estamos estafados. Hay venezolanos, colombianos, hay de todo. Íbamos para Chile, Ecuador, para diferentes rutas y a la fecha no tenemos respuesta”, afirmó Evilmary Falcón, pasajera venezolana.

Dicen que ya hay quienes llevan cinco días a la intemperie y que la empresa de viajes no les responde.

“Todas las demás agencias les cubrieron el gasto del pasaje y le hicieron el trasbordo a otra ciudad, pero, a nosotros, esta agencia no nos quiere cubrir. Pagamos 98 dólares por cada persona”, aseguró Diego Jaure, venezolano afectado.

Venezolanos salieron de su país por crisis y ahora están atascados en... El drama también incluye a los más de 50 camioneros, quienes se consideran los más afectados con el paro indígena.

“Que nos solucionen, porque pues siempre acá nosotros los camioneros son los que sufrimos por el camino”, dijo Edwin Rodríguez, camionero afectado.

Aunque hasta el momento no se ha presentado ninguna alteración del orden público, la Policía ayuda a evacuar pasajeros.

“Hemos logrado evacuar 450 extranjeros de diferente nacionalidades, ya que no hay paso hacia el sur del país. Se llama a las comunidades para que tengan en cuenta que no hay paso. Hay restricción total de la vía Panamericana”, afirmó el coronel Nelson Díaz, subcomandante de la Policía del Cauca.

El llamado de las autoridades es para que las empresas de transporte no sigan vendiendo pasajes hacia el sur de Colombia y, así, evitar la aglomeración de personas en las vías.



