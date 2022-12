Venezolanos que llegaron a Cali en busca de un futuro estarían detrás del robo a una peluquería

Un hombre y dos mujeres, quienes aseguraron venir del país vecino huyendo de su situación, se ganaron la confianza de la dueña y hurtaron mercancía.

Según cuenta Adriana Chacón, propietaria de la peluquería que lleva su nombre, ubicada en el barrio Valle del Lili, sur de Cali. Tres venezolanos se ganaron su confianza y la de sus trabajadores con el fin de hurtarles mercancía y dinero.

“Todo empezó cuando contraté un barbero venezolano que me dijo que tenía un par de hermanas compatriotas que buscaban trabajo por lo que también se les contrató. Manifestaron acerca de sus necesidades por las condiciones en las que vivían en su país,se ganaron la confianza de todos”, manifestó Chacón.

Las dos mujeres comenzaron a laborar como manicuristas y cortando cabello desde hace un mes y medio atrás. Llegaron sin herramientas para cumplir con sus trabajos por lo que entre todos los compañeros les regalaron los utensilios y herramientas necesarias.

“Venían a trabajar sin ninguna herramienta y se les comenzó ayudando con materiales, con dinero. Cumplían con sus horarios de trabajo por lo que comenzamos a confiar en ellas. Pero solo hace una semana nos dimos cuenta lo que realmente sucedió, no volvieron y no nos contestaban las llamadas”, continuó.

Las mujeres manifestaron que se encontraban haciendo las diligencias para poder obtener sus papeles en regla y así poder quedarse en Colombia.

“Me siento decepcionada porque un día las vimos tomar agua todo el día, mostraban su necesidad, que no tenían ni con que comer. Muchos compañeros, otros trabajadores con esfuerzo sacaron cosas de sus casas para darles, como televisores, licuadoras, todo para ayudarles pero ahora nos dimos cuenta de lo que realidad pasó, que todo lo tenían planeado”, explicó Adriana Chacón, propietaria de la peluquería.

Las cámaras de seguridad del establecimiento muestran como las mujeres, a quienes les adelantaron parte de las quincenas, empacaron productos que días antes habían solicitado.

“Les dimos ese dinero adelantado porque nos aseguraron que necesitaban enviarle a sus hijas, ellos nos mostraban fotos de sus hijos y que necesitaban enviarle para que comieran. Unos días antes, pidieron muchos productos a mi proveedor para poder trabajar bien, pero se la llevaron sin pagar. Tengo los videos de seguridad en donde ellas se ven empacando la mercancía”, dijo Chacón.

La propietaria aseguró que consiguió hablar con una de ellas, le dijo que se fueron robando pero esta no mostró ninguna importancia a lo sucedido. El hombre, quien se desempeñaba como barbero, también estaría implicado.

“Creemos que el barbero está involucrado en esto pues fue quien las recomendó. Lo que sucede es que él se fue una semana antes, me dijo que se le había acabado el permiso y que tenía que irse. Él me quedó debiendo un dinero porque también les dimos dinero por adelantado, me mandó a decir con ellas que me lo enviaría pero nunca lo hizo. Ahora ya no quiero contratar ningún venezolano”, concluyó la propietaria de la peluquería.

El monto del robo ascendería los $4.000.000. La denuncia fue interpuesta antes las autoridades respectivas quienes adelantan la investigación que esclarecerá lo sucedido con estos ciudadanos extranjeros.

Foto: archivo Colprensa