Venga y disfrute: estos son los lugares turísticos que tiene Cali para visitar en fin de año

Santiago de Cali espera con los brazos abiertos a todas las personas que deseen visitar esta ciudad durante la víspera de fin de año. Zoológico, miradores al aire libre y monumentos prometen cautivar a los turistas que lleguen a la capital del Valle del Cauca.

Los 2.500 animales silvestres y exóticos del Zoológico de Cali están listos para brindar a propios y extraños una experiencia llena de fascinación y admiración por las diferentes especies que allí habitan.

“Este es un sitio para disfrutar en familia, es un lugar abierto para entrar en contacto con la naturaleza, tienen todo lo de bioseguridad”, dijo Karol Reyes, visitante del zoológico.

Monumentos como Cristo Rey también atraen a propios y extraños, quienes, fascinados por el monumento, terminan encantados con la brisa y los atardeceres que ofrece la ciudad.

Otro sitio obligado es la Loma de la Cruz y la Colina de San Antonio, dos lugares al aire libre que siempre cuentan con programación cultural como orquestas, música andina y cuenteros.

Recuerde, si va a viajar tenga en cuenta todos los protocolos de bioseguridad, no se quite el tapabocas, lávese constantemente las manos y evite los lugares con aglomeraciones. Que el COVID-19 no empañe sus vacaciones familiares.