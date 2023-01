“Vení... te lo pego”: autoridades investigan video viral en el que, al parecer, joven apuñala a otro

El hecho ha causado indignación y rechazo por parte de la comunidad que exige se aclare y, si es el caso, den con la captura del agresor.

Un video que se conoció este martes 25 de septiembre y que ya circula en redes sociales evidencia un terrible hecho que habría tenido lugar en el barrio San Marino, oriente de Cali.

En las imágenes se observa la brutal agresión de la que un joven, al parecer, es víctima tras ser intimidado con arma de fuego y luego atacado con un cuchillo.

Así fue el ataque con arma blanca contra agente de tránsito que atendía procedimiento en Cali “Vos sos socio de ellos, vení, vení... te lo pego”, le dice el agresor bastante alterado a su víctima, mientras lo increpa, lo amenaza con una pistola y lo obliga a trasladarse a una calle aledaña.

En dicha calle, el joven recoge del suelo lo que sería un cuchillo y empieza a atacar al otro en repetidas ocasiones.

“¿Socio de ellos de dónde?”, desesperadamente le responde el joven afectado, mientras que la persona que graba el video le pide al agresor que se calme y le solicita a un tercero que le quite el cuchillo.

“Tranquilízate maní, que yo no poncho con nadie”, termina diciéndole la víctima a su agresor mientras es atacado.

A mordiscos habría sido atacado guarda de tránsito que estaba inmovilizando un vehículo Sobre el caso, las autoridades señalaron que ya se encuentran adelantando la respectiva investigación, pues, según las primeras indagaciones, el agresor sería un habitante del barrio San Marino.

Según informó la Policía, por el momento no se ha recibido ninguna denuncia formal del hecho, por lo que se realizan la pesquisas en el lugar para esclarecer este caso en el que, se presume, el agresor sería conocido como alias ‘Kevin’.

Además, tampoco se cuenta con el ingreso de algún paciente con este tipo de heridas al hospital ubicado en el barrio Alfonso López y que es el más cercano al lugar donde se habría registrado el ataque, sobre el cual tampoco se sabe cuándo ocurrió.

Foto: captura video cortesía