“Ventas me bajaron 20 %”: persiste rechazo de comerciantes a cobro de parqueo regulado en El Peñón

Pese a las protestas y a la polémica, el cobro por parquear en espacios públicos de Cali ya es un hecho y arrancó con un plan piloto en dicha zona del oeste de la ciudad.

Este martes 1 de octubre de 2019 entró en vigencia el cobro del parqueo regulado en el barrio El Peñón, oeste de Cali, con una tarifa, por cada media hora o fracción, de $1.300 para carros y $450 para motocicletas.

Publicidad

Pese a que la medida entró en vigencia tras dos semanas de pedagogía gratis y socialización, continúa el rechazo por parte de residentes y comerciantes de la zona.

"Están a punto de irse los empleados, porque los clientes no llegan, no llegan, y pues, en estos momentos, vi que las ventas me bajaron 20 %, sin haber empezado (el cobro)", señaló Consuelo Ortiz, comerciante de El Peñón.

La medida afectó directamente a 40 vigilantes informales que desde hace décadas se ganaban el diario cuidando los vehículos.

Publicidad

"Las funciones de los vigilantes son dos: cuidan los vehículos de los negocios y, a la misma vez, le ponen cuidado a los negocios. Pero, si no va a venir gente a El Peñón, pues hay un problema de desigualdad", dijo José Bedoya, vigilante informal de la zona.

El recaudo del parqueo es de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 9 de la noche, e irá inicialmente hasta el próximo 15 de diciembre. Se espera que la medida sea implementada en otras 11 zonas de la ciudad que ya están autorizadas.