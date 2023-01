“Vergonzosa esa conducta”: habitantes de Cali rechazan agresión de mujer contra agentes de tránsito

El hecho, que quedó registrado en video, muestra los atropellos e insultos de los que fueron blanco varios guardas en medio de un requerimiento a la ciudadana.

La mujer, que según las autoridades conducía el vehículo iba en estado de embriaguez, y al ser sorprendida, agredió a los agentes de tránsito.

Uno de sus acompañantes habría intentado llevarse el automotor en medio de la discusión. La conductora no accedió a practicarse la prueba de alcoholimetría.

“Sin embargo la negativa a hacerse la prueba, lo que le transfiere inmediatamente es la imposición de la multa máxima frente a eso”, manifiesta William Camargo, secretario de Movilidad de Cali.

Bochornosa discusión protagonizada por mujer en aparente estado de embriaguez que agredió a guardas Pero este no es el único caso, en lo corrido del año ya son nueve las agresiones contra agentes de tránsito.

A mediados de marzo, una mujer que luego adujo problemas mentales, agredió a las guardas femeninas que le inmovilizaron su vehículo por cometer una infracción.

Días después, otro conductor escupió a un agente de tránsito en medio de un procedimiento.

“Uno o dos episodios por mes, algunas veces tres, de agresión a los agentes de tránsito. Esta es una conducta que obviamente debe reprocharse completamente”, añade el secretario de Movilidad de la ciudad.

Varios habitantes de Cali, que vieron el vídeo de la mujer, opinaron al respecto: “Me parece que no es correcto, las autoridades hay que respetarlas. Ella no debía de haber ido embriagada a esa hora porque es peligroso manejar en estado de embriaguez”, dice Carmen Lozano, habitante de Cali.

“Realmente es muy vergonzoso que una dama de esa edad haya dado un escándalo de esa clase”, añade Ninfa Ávila, ciudadana de la capital del Valle del Cauca.

Además de la inmovilización del vehículo, y la máxima multa, la mujer y algunos de sus acompañantes podrían enfrentar un proceso penal.