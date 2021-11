Viajaba a visitar a sus familiares en España y falleció en pleno vuelo

Una mujer identificada como Celmira Ocampo falleció cuando viajaba desde Cali a España a visitar a unos familiares que viven en el país del viejo continente.

La información preliminar indica que la mujer sufrió un paro cardíaco , pero, dicen los integrantes de la tripulación, creyeron que estaba dormida, por lo que no notaron la irregularidad hasta el final del trayecto aéreo.

El vuelo salió el 17 de noviembre, sin embargo, pasaron varios días y Ocampo no se comunicó, por lo que su esposo, Lisandro Alomía, empezó a investigar.

Los familiares de la señora que residen en España tampoco tenían razón de ella, hasta que el 21 de noviembre descubrieron la tragedia que había ocurrido.

La aerolínea implicada aún no se ha pronunciado, hecho que rechazan los familiares de la señora Ocampo, especialmente su esposo, quien asegura no entender porqué si la empresa de vuelos tenía sus datos no le comunicaron lo sucedido.

Por ahora, se avanza en procesos de asesoría para la repatriación del cuerpo, aunque se estudia la posibilidad de realizar una cremación en España ya que los costos para la repatriación son demasiado altos. Se espera que la aerolínea dé respuesta, pues alegan que si la mujer falleció durante el vuelo, ellos deberían ser quienes asuman el traslado del cuerpo.