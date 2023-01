Viajó a pasar la Navidad junto a su esposa y sus hijos, pero ahora lleva 9 días desaparecido

El rastro del hombre se perdió cuando anunció que tomaría una ruta alterna a la habitual, pues no contaba con la documentación al día de su vehículo.

Un verdadero drama vive una familia en Doncello, Caquetá, luego de la desaparición de Duván Cobaleda, un joven que se movilizaba por las carreteras del departamento del Cauca.

La última vez que tuvieron comunicación con él fue hace nueve días. El desaparecido trabajaba en Cali y había viajado a pasar las fiestas de fin de año con sus seres queridos.

“Me voy a meter por Miranda, Cauca. Pillé una opción pues no tengo ni revisión técnico mecánica ni seguro. Me voy a meter por ese lado que no hay ni requisas ni retenes”, dijo Duván en una comunicación telefónica con su pareja. Esta fue la última vez que supieron de él.

En la llamada en mención, el joven expresó que tuvo que cambiar drásticamente la ruta para llegar hasta Caquetá, pues no contaba con la documentación en regla de su vehículo. Su recorrido inició en Cali, debía pasar por Popayán, avanzaría por Pitalito y finalizaría en Florencia.



Adubielly Alzate, compañera sentimental del hoy desaparecido, habló sobre esta lamentable situación que está atravesando: “Él venía con la intención de poder pasar Navidad con su esposa e hijos. Por cosas del destino nunca llegó. No sé nada de él”.

Según la mujer, Duván desapareció el día jueves 19 de diciembre del 2019, pero una situación los alertó: habían leído los mensajes de WhatsApp que ella le había escrito, hecho que levantó las dudas y el miedo entre sus familiares.

“No hemos recibido respuesta positiva de la Fiscalía, pues ya interpusimos la denuncia. Estamos con incertidumbre, estamos esperándolo, no aparece por ningún lado”, relató Jaime Cobaleda, padre de Duván.

El hombre, padre de dos niños, se desempeñaba en Cali como electricista.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con el paradero del joven. Los operativos para lograr esta labor se extendieron a los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Huila y Caquetá.