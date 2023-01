Víctima que denunció a mujer líder de red de trata de personas también acabó condenada

La mujer, además, habría tenido que someterse a una reconstrucción de senos luego que fuera obligada a inyectarse biopolímeros en una clínica de garaje.

El juez segundo especializado de Buga, quien profirió la sentencia de 30 años y nueve meses contra alias ‘María’, dijo que tras estudiar el proceso, puede decir que se trata de un delito sistemático contra las mujeres de escasos recursos de municipios del Valle del Cauca, especialmente de Buga, El Cerrito y Palmira.

Una bugueña, que logró escapar de sus captores, reveló que le aplicaron biopolímeros para agrandar sus senos.

"Cuando llegué con 'María', al consultorio, dos personas me hicieron acostar en una camilla, me hicieron quitar la blusa y el sostén, y empezaron a llenar de un aceite unas jeringas grandísimas. Me tocó dejarme hacer eso, me amarraron a la camilla y empezaron a inyectarme", dijo la mujer, según un comunicado de la Fiscalía.

Gerald Diego Chávez, juez segundo especializado de Buga, señaló que "eso determinó a la postre, tres años después, que perdiera sus senos y fuera sometida a un proceso de reconstrucción".

Y aseguró que tras haber escapado de sus captores y regresar a Colombia, fue sometida nuevamente y obligada a integrar la banda para pagar una millonaria deuda que, según los delincuentes, tenía con ellos. Hoy, también está condenada por trata de personas.

“Para que le reintegrará el dinero no pagado con objeto de su traslado y terminaron logrando que captara a otras víctimas y a la postre fuera condenada. Eso revela una desprotección del Estado de las víctimas que son repatriadas”, añade el juez.

Engañó con trabajo en hoteles de lujo a mujeres que acabaron como “damas de compañía” de los Yakuza Según el comunicado de la Fiscalía, alias ‘María’, cuyo nombre es Martha Lucrecia Hoyos Llanos, de 62 años de edad, ofrecía empleo en hoteles 5 estrellas de Asia, a mujeres de 18 a 25 años.

Cuando llegaban a países como Filipinas, Indonesia y Japón, dicen las autoridades, eran obligadas a ejercer la prostitución.

Alias ‘María’ permanece prófuga de la justicia y el juez pidió que se expida circular roja de Interpol para que sea capturada y enviada a Colombia.