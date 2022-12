¿Víctimas de mala práctica? Mamá e hijas denuncian que les aplicaron silicona industrial en glúteos

Las tres mujeres se sometieron a procedimiento para levantamiento de glúteos en Cali. Pero, aseguran, su esteticista no cumplió con lo prometido. ¿Qué pasó?

La intervención tuvo lugar hace cuatro años en un spa del norte de la ciudad. Sin embargo, las consecuencias de lo que sería una mala práctica empiezan a evidenciarse ahora, de acuerdo con la madre.

"Ella me dijo que me había aplicado colágeno y resulta que ahorita me dice el doctor que lo que me aplicó fue silicona industrial. Del mes pasado para acá yo he estado con problemas de salud bien graves, porque eso se me estaba subiendo hacia los pulmones", sostiene la víctima.

La mujer asegura que ante esta situación buscó a la esteticista. "Me dijo que hiciera lo que quisiera, que tal vez, o mejor para ella, me iba a pagar a la cárcel, pero que hasta ahorita no me iba a responder por nada".

Noticias Caracol llegó hasta el lugar donde según las ciudadanas las atendieron, pero no fue posible hablar con un representante del spa. Las víctimas ya interpusieron la denuncia ante la Fiscalía.

"La denuncia es por lesiones personales, aunque yo creería que es una tentativa de homicidio. El spa se llama Maderos Spa y queda ubicado en el barrio El Bosque de esta ciudad", explica John José Montaña, abogado de la madre afectada y sus dos hijas.

La Secretaría de Salud del Valle del Cauca señala que en el histórico de Cali van alrededor de 3.500 mujeres que ha sido inyectadas con silicona industrial, en vez de colágeno u otra sustancia.

Ante los riesgos por este tipo de procedimientos, las autoridades han intensificado los controles y en los últimos meses han sellado de forma temporal 38 establecimientos de 40 centros médicos y estéticos que han visitado.

